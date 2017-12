¿Brad Pitt con Jennifer Lawrence?: cercanos al actor aclararon los rumores de romance

El actor Brad Pitt nuevamente fue blanco de un rumor por parte de la prensa farandulera internacional, el que esta vez lo vinculó en un supuesto romance con su colega, Jennifer Lawrence.

Varios medios de espectáculos aseguraron que el ex de Angelina Jolie, de 54 años, estaba "saliendo" con la ganadora del Oscar, de 27, afirmando incluso que ella era "la mujer de sus sueños" para esta nueva etapa de su vida.

Pero un cercano a Pitt afirmó a The Sun que nada de esto sería cierto. "Esas informaciones son completamente falsas", expresó la fuente al diario británico.

Desde que se separó de Jolie, al actor le han endosado varias novias que resultaron ser ficticias. Una de ellas fue Kate Hudson, quien se mostró muy molesta luego que la relacionaran con su colega.

"Es el rumor más loco que he oído nunca. No, no hay nada de cierto en ello. De hecho, no lo he visto en, digamos, cuatro años", señaló Hudson al programa Watch What Happens Live.

En el caso de Lawrence, ella terminó hace poco su noviazgo con el director Darren Aronofsky, el que se extendió por un año.