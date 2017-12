Gonzalo Cáceres fue operado de urgencia tras sufrir un derrame cerebral

El maquillador Gonzalo Cáceres reveló que fue operado de urgencia luego de sufrir un derrame cerebral, el que se le detectó luego de un fuerte dolor de cabeza que sintió durante una participación en "Morandé con Compañía".

En una entrevista al programa "Mentiras Verdaderas" de La Red, el rostro televisivo expresó que "me empezó un dolor de cabeza muy fuerte. Y me tomé un Panadol y grabé igual. Pero me acuerdo que no veía mucho. Y ahí me fui a mi casa y en la mañana amanezco lleno de telas de araña, de cosas que veía y puntos. Casi ciego. No veía nada".

"Me revisan con cuanta máquina había y ahí me dicen que hay que operar rápidamente. Esto fue día lunes y máximo el jueves tenía que hacerlo. Si yo me ponía a esperar tendría otro tipo de consecuencias", agregó.

Pese a las complicaciones, Cáceres no estuvo en riesgo vital, pero quedó con un tratamiento para evitar futuros problemas cerebrales.