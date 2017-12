"Miguelito" estuvo internado por una cirugía: "Fue un procedimiento programado"

El actor peruano Hans Christian Malpartida, conocido por su personaje de "Miguelito" en el estelar "Morandé con Compañía" de Mega, estuvo internado en una clínica de Santiago luego de someterse a una cirugía por una dolencia que él mismo prefirió dejar en reserva.

El propio comediante comenzó a subir fotos en su cuenta de Instagram donde aparece en compañía de su pareja, Marlen Valencia, recibiendo todo tipo de comentarios, desde quienes le deseaban una pronta recuperación a otros de tono ofensivo.

"Ya no me morí aunque le duela a la gente mala onda que deja comentarios negativos, pero rescato el cariño y las buenas vibras que me han mandado muchos", afirmó a LUN

Hans, de 71 centímetros de altura, también explicó por qué decidió no informar sobre la enfermedad puntual que lo aquejaba. "Yo pongo mis límites qué contar cosas, me da vergüenza hablar de temas más privados", expresó.

Por la operación, señaló que "fue un procedimiento programado" y que tendrá que estar durante tres semanas en reposo absoluto. "Es un problema de fábrica, lo heredé de mi papá", agregó el comediante.