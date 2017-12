Wilma González y su nueva portada para Playboy: "En los glúteos y piernas estoy mejor"

10:11 La española comparó sus dos tapas en la publicación, con nueve años de diferencia. "En 2008 tenía un look más de rubia platinada, mucho más pecho" dijo.

La española ex participante de reality show, Wilma González, se refirió en conversación con LUN a su nueva portada en la edición española de la revista Playboy, a casi 10 años de que protagonizó por primera vez la tapa de la publicación.

"Ahora que estoy más grande, siendo mamá, ya salí de nuevo, a los 33 años se repitió la historia", dijo González.

Además se refirió a su nuevo look, luego de que comenzó a entrenar. "El 2008 tenía un look más de rubia platinada, mucho más pecho. Yo me reduje y era un poco más grande de algunas partes, pero por ejemplo, tenía menos cola que ahora".

"En estos tiempos hago más deporte y siento que en los glúteos y piernas estoy mejor" dijo la modelo.

González sostuvo además que cree que la portada de 2008 "quedó en la retina" y que su participación en "Supervivientes" en 2009, la ha ayudado a mantenerse vigente en España, como para que fuera convocada nuevamente por la publicación. "Además tengo muchos afectos con la gente de Playboy en España. De hecho, la jefa actual fue mi manager, hay mucho cariño" dijo la española.