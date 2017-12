Pampita y Picó Mónaco habrían terminado

Esa pareja feliz y con proyección que se veía entre la modelo argentina Carolina "Pampita" Ardohaín y el tenista Juan "Pico" Mónaco, habría terminado.

"No puedo hacer ningún comentario y espero que lo respeten", le dijo la ex de Benjamín Vicuña a la prensa anoche cuando salía del programa Bailando 2017, donde es jurado.

Le preguntaron por el presunto quiebre porque la pareja dejó de mandarse mensajes amorosos en las redes sociales, pero ella en vez de desmentirlo, dijo: "Me imaginé que me iban a preguntar, y la respuesta es que no tengo nada que contarles y me voy a mantener así. Es lo único que les puedo decir".

"Pero ¿están separados?", le insistieron los de Show Match. "Yo puedo decirles por mí y nada más", cerró la maniquí.