Prensa argentina: Mónaco habría sido infiel a "Pampita" con presentadora de TV

Luego de que la modelo Carolina Ardohain, no confirmó ni desmintió un eventual quiebre de su romance con el ex tenista, Juan “Pico” Mónaco, los medios trasandinos especulan sobre los motivos del quiebre.

Varios comentaristas y medios de comunicación sostienen que la rupura se habría producido por una infidelidad del ex deportista. Incluso se lanzó un nombre: la presentadora del tiempo de TyC, Sol Pérez.

De acuerdo con Yanina Latorre, Ardohain “habría encontrado algo que no le gustó” en el celular de Mónaco.

Sol Pérez, la involucrada, descartó en Twitter cualquier tipo de relación con el ex tenista y aclaró su participación en el programa de TV que anima Mónaco, “Por una moneda”.

Chicos no tengo ni el número de pico no digan pelotudeces @AngeldebritoOk

Chicos yo voy al programa #porunamoneda porque me invitan, es mi laburo y la paso de diez. Eso no quiere decir que yo me mande mensajes ni con pico ni con el pollo. A mi me invita la producción y voy a seguir yendo!