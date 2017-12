Enio Carotta sufrió un accidente cerebral en Miami

Enio Carotta, el juez italiano de MasterChef, sufrió un accidente vascular mientras grababa el mismo programa, pero para latinos, en la ciudad de Miami.

"Nunca perdí la conciencia, pero lo único que podía decir era bien. Me preguntaron cómo me sentía, cómo me llamaban, un montón de cosas y yo sólo decía bien. Escuchaba y entendía perfectamente todo, pero no podía contestar de manera correcta. Fue muy loco", contó ya en Chile.

Para cerrar, explicó que "fue un ACV (accidente cerebrovascular) y tenía un coágulo en el hemisferio izquierdo del cerebro. El doctor me dijo que me afectó la parte que está relacionada con el habla y que podría haber quedado sin poder hablar. No me quedó ninguna secuela. Yo creo que no era mi momento, pero ahora estoy bajo control, súper medicado, con gimnasia, dieta y una vida un poquitito menos agitada. Me estoy portando bien".