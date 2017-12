Katherine Orellana confesó que demandó a su mamá para poder visitar a su hijo

La cantante Katherine Orellana visitó el estudio de Primer Plano luego que abandonara el tratamiento contra el alcoholismo. Sólo estuvo internada dos meses en el centro Rayencura y ahora estaría con un tratamiento ambulatorio en una clínica de Rancagua junto a su pareja, Jorge Cáceres.

En su conversación, reveló cómo ha sido este proceso lejos de su hijo Facundo. Es la madre de la exchica Rojo quien está a cargo legalmente del niño.

"Ha sido difícil. Yo antes lloraba todos los días, pero Jorge me ha contenido. Facundo es un niño tan sano que no le ha afectado la enfermedad de su mamá, siendo que me ha visto en cosas que un niño no debería ver a su mamá, pero los psicológos me dicen que tiene herramientas como niño que lo hacen especial", contó la cantante.

Y reveló que demandó a su mamá para pedir visitas controladas con su hijo. "Mi mamá está tan enojada conmigo que no quiere que ni siquiera lo lleve a un parque, si no es en la casa con ella no. No puedo pedirle más, que me de tiempo solamente", dijo Orellana.

De todas maneras, la exRojo dijo que desearía mejorar la relación con su madre y valora el apoyo que le brinda en estos momentos.

"Ya va a llegar el momento en que nos vamos a sentar todos juntos en la mesa riéndonos de esto como una anécdota y superarlo como familia. Creo plenamente en eso", agregó.