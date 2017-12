Pangal Andrade y De Tezanos olvidaron a sus ex y comenzaron nuevas relaciones

A un mes de separarse de Raquel Calderón, Pangal Andrade ya hizo noticia por su posible nueva relación con una mujer llamada Loreto. Fue el programa “Intrusos” quienes entregaron más detalle de la relación, precisando en lo rápido que había olvidado a la abogada.

Aún sigue siendo comentado dónde y cómo habría conocido a su nuevo amor. Sin embargo, al kayakista también se estaría involucrando con otras figuras de la televisión, lista que la encabeza una rubia ex miembro del extinto programa “Mekano”. Todo esto, mientras Kel pasaba las penas en un viaje a Dublín, Irlanda.

Otro que también dejó atrás una relación fue el comentarista deportivo Manuel de Tezanos, quien confirmó por televisón que ya no estaba con Francisca García Huidobro, sino que estaba saliendo con Macarena del Sante, prima de Martín Cárcamo.

Lo que empezó como un rumor, el rostro de TVN, aclaró como verdad. “No he salido con ella a casi ningún lugar público… Pero sí, estoy saliendo con ella y estoy muy contento. No tengo ningún problema con reconocer las cosas. Sí, salgo con ella, me encanta y estoy muy feliz”, dijo.