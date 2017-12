Duras críticas a Matt Damon por dichos sobre el acoso sexual

Una serie de críticas ha recibido el actor Matt Damon, luego de que el actor abordó los casos de abusos sexuales que han sacudido a Hollywood, y que se iniciaron con las acusaciones contra el productos, Harvey Weinstein.

Damon dijo, en conversación con la cadena ABC, que la conducta de los hombres era objeto de “generalizaciones” y que no se tomaban en cuenta las diferencias entre los “comportamientos”.

“Hay una diferencia entre darle palmaditas a alguien en el trasero y violar o abusar de un niño ¿verdad?” dijo el actor, quien además planteó que “ambos comportamientos necesitan ser confrontados y erradicados sin cuestionamientos, pero no deberían ser combinados”.

Una de las primeras actrices en responder, fue su ex pareja Minnie Driver, quien por Twitter, manifestó su estupor por los dichos de Damon. “Dios, Dios, ¿en serio?” dijo la actriz en la red social.

Alyssa Milano, en tanto, atacó la argumentación del actor sobre la diferenciación en el comportamiento y planteó que “hay diferentes etapas del cáncer, algunas más tratables que otras, pero sigue siendo cáncer”.

There are different stages of cancer. Some more treatable than others. But it’s still cancer.