Mon Laferte reveló la ayuda que recibió de Farkas para dar a conocer su música en México

La cantante Mon Laferte se refirió en conversación con La Cuarta, a la ayuda que recibió del empresario Leonardo Farkas en 2014, cuando comenzó a internacionalizar su carrera.

La artista dijo que entonces, buscaba realizar una gira por diversas ciudades de México. “Era casi imposible porque yo era mi manager, mandaba emails y me respondían ‘no te conocemos acá’. Entonces dije, ‘qué pasa si hago una gira donde no le pido nada a los empresarios. Sólo que me dejen tocar en estos lugares y yo voy a financiar todo’. Sólo quería que me escucharan”.

Varios fans entonces comenzaron a colaborar con dinero y otros recurrieron a Farkas. “La gente daba dinero y yo les entregaba algo, entonces mis fans chilenos le empezaron a escribir a Farkas y yo también lo hice, hasta que desperté con un ‘mándeme su número de cuenta porque voy a auspiciar su gira’” contó Mon Laferte.

“Me emocioné un montón, al final pasamos la meta, la gira fue mucho más extensa e incluso llegamos a EE.UU. Agradezco mucho a Farkas, nunca lo había hecho público, porque él siempre esta apoyando a los artistas, a los deportistas, así que ojalá un día lo conozca y le de las gracias”.

Además, bromeó Laferte, tampoco le entregó los premios que daba entonces a quienes contribuían monetariamente con la gira y que eran, o un disco o una polera.