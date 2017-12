La respuesta de Baradit a Vasco Moulian tras insistentes críticas a su programa: "No creo que tengamos pega pa ti. Sorry"

Vasco Moulian y Jorge Baradit

El actor Vasco Moulian peleó en Twitter con el escritor Jorge Baradit, por su opinión sobre el programa que éste tiene en Chilevisión, llamado “Chile Secreto”.

La disputa se inició cuando Moulián le preguntó al escritor “qué pasó. Su programa era muy, pero muy fome. Cómo hacemos que la cultura llegue a las masas, su programa era bueno, pero fome”.

El escritor, en respuesta, despreció el comentario de Moulián: “no sabes lo poco que me puede importar tu opinión sobre qué es buena TV Vasco”.

No sabes lo poco que me puede importar tu opinión sobre qué es buena TV, Vasco. No tienes idea.



