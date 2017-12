Julia Fernández contó que está en un mal momento: "No tienen idea lo que pasa en mi corazón"

La brasileña Julia Fernández preocupó a sus seguidores con un mensaje en las redes sociales, donde afirmó que está pasando un mal momento pese a la imagen que muestra en las redes sociales.

En un texto publicado en su cuenta de Instagram, la polola de Ignacio Lastra contó que está retomando la práctica del muay thai, algo que la ayuda para superar los efectos del fuerte accidente de tránsito que sufrió con el ex chico reality.

"No estoy flaca porque quiero... ustedes ven una sonrisa todos los días pero no tienen idea lo que pasa en mi corazón y en mi cabeza... Feliz siempre me van a ver en todos los momentos, pero la verdad no. No son buenos momentos", expresó.

Luego de esto, Fernández subió un video donde aparecía practicando la disciplina, donde afirma que "(el) deporte es muy importante para el equilibrio del cuerpo y principalmente del alma".