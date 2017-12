Belén Mora se sumó a denuncia contra el médico que la operó

La actriz Belén Mora se sumó a una denuncia por negligencia que fue presentada en contra del médico Elmer Terrazas, quien hace unos meses le regaló una cirugía plástica tras un particular pedido por las redes sociales.

La acusación principal en contra del facultativo, que en Chile está acreditado como médico general y no como médico cirujano, fue mostrada durante esta mañana en el programa "Muy Buenos Días" de TVN.

Claudia Droguett afirmó que se sometió una liposucción y abdominoplastía, la que la dejó grave y enfrentando importantes consecuencias físicas. La mujer afirmó que se había dejado guiar por las experiencias de las famosas, ya que además de Mora, el cirujano atendió a la modelo Fernanda Figueroa, a quien le modificó sus orejas.

Mientras se emitía la denuncia, la integrante de "Morandé con Compañía" compartió una publicación en Instagram, donde aseguró que una amiga que pasó por el quirófano de Terrazas quedó con complicaciones de salud.

"Este no es el único caso. Le regalé a mi mejor amiga una cirugía, confiando en quien me había operado. Quizás conmigo tuvo mas cuidado porque 'salgo en la tele'. Mi mejor amiga lleva un mes en la UTI, y no tiene pa cuando salir", escribó.

Consultada por sus seguidores sobre las condiciones de la clínica, la comediante afirmó que "si tú entras a su consulta está tapado en títulos".

Terrazas se defendió ante estas acusaciones en un comunicado, donde expresó que en caso de Droguett se le informó de las complicaciones de la operación, asegurando que "actué (...) bajo la Lex artis. Asimismo por este acto informo el inicio de acciones legales en contra de todos y cada uno de los que resulten responsables por las injurias y calumnias que se han realizado en mi contra".

El médico de origen argentino se encuentra fuera de Chile y anunció que retornará el 8 de enero, fecha en la que aseguró que responderá a todas las dudas sobre su trabajo.