Eugenia Lemos rechazó polémica broma a Luli en "La Divina Comida": "Ni siquiera sabía esto"

La modelo y actriz argentina Eugenia Lemos rechazó la cruel broma que apareció durante su participación en el programa "La Divina Comida", en donde se hizo referencia a Nicole Moreno "Luli".

La "humorada" se mostró mientras se daba a conocer el menú que ofrecería a los otros integrantes del espacio de Chilevisión. Allí se presentó una persona con un disfraz de cerda y una peluca rubia, lo que para muchos fue interpretado como una cruel burla en contra de la ex reina del Festival de Viña del Mar.

En declaraciones a "Intrusos", la ex integrante del reality "Pareja perfecta" negó rotundamente estar detrás de la polémica broma en contra de la chilena.

"No pasó por mi decisión, ni siquiera me preguntaron si estaba de acuerdo (...) Ni siquiera sabía esto", señaló Lemos, agregando que tras las críticas en su contra habló con el productor del espacio. "Le dije que si me hubiesen informado de esta humorada, yo no hubiese participado en el programa", afirmó.

La trasandina expresó que "no comparto, no coincido y estoy muy molesta con la producción de 'La Divina Comida'. Si me lo hubiesen dicho, habría dejado plantada la grabación, porque no comparto -lo que hicieron-, me pareció desagradable".

Por su antigua disputa con Luli, la que en su momentos incluyó burlas por el sobrepeso, Eugenia afirmó que es un tema "superado" y que "las dos estamos creciendo mucho, haciendo carreras desde otro lado, valiéndonos por nosotras mismas".