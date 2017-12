[VIDEO] Claudia Schmidt se enfrentó a Roberto Van Cauwelaert: "Por algún motivo, él se picó"

Ayer Los panelistas de "Intrusos" mantuvieron una tensa discusión al aire que terminó con una conversación con su jefe. "No me gusta que me tiren los títulos a la cara", señaló la uruguaya.

Un tenso momento fue el que se vivió durante este miércoles en el estudio del programa "Intrusos" de La Red, ya que dos de sus panelistas se enfrentaron en una acalorada discusión que salió al aire.

Todo comenzó cuando la uruguaya Claudia Schmidt hablaba sobre la presencia de "intocables" en la industria televisiva, afirmando que durante este tiempo hubo una baja en los sueldos, punto que fue totalmente rechazado por el ex notero de "CQC", Roberto Van Cauwelaert.

La pelea fue escalando, y mientras que la exmodelo afirmaba que tenía "amigos y fuentes de primera línea" para ratificar a sus dichos, algo a lo que Van Cauwelaert respondió que hablaba "con conocimiento de causa", ya que era periodista, pidiéndole que no lo "ninguneara".

Según lo informado por LUN , la situación fue conversada detrás de las cámaras por el jefe de ambos, Rodrigo León, quien conversó con ellos para terminar con el conflicto.

En una entrevista al mismo matutino, Claudia afirmó que "no me gusta que me tiren los títulos a la cara, porque no corresponde", afirmando que el comunicador "por algún motivo, se picó" y le sacó su título durante el debate.

Van Cauwelaert también fue consultado por el problema, asegurando que "lo que pasó en la cancha, sigue en la cancha", dando por superado el impasse.