Estrellas del k-pop lloran la pérdida de Kim Jong-hyun en un funeral masivo

Numerosos ídolos del K-pop, familiares y amigos acudieron al funeral de Kim Jong-hyun para despedirse del exvocalista surcoreano del grupo SHINee, que se suicidó el pasado lunes en Seúl.

El funeral cristiano se celebró a primera hora de la mañana en el Centro Médico Asan (este de Seúl) ante un gran despliegue mediático y con la participación de algunos de los artistas más célebres del país asiático.

El cortejo fúnebre estuvo encabezado por uno de los compañeros de Kim en los SHINee, mientras que los otros miembros del grupo se encargaron de portar el féretro junto a componentes de la también banda masculina Super Junior, detalló la agencia Yonhap.

Kim, conocido por su nombre artístico Jonghyun, fue hallado muerto el lunes en un aparthotel del distrito de Gangnam, después de que su hermana alertara a la policía de que el artista podría estar intentando quitarse la vida como consecuencia de una fuerte depresión.

El cantante fue llevado al Hospital Universitario de Konkuk donde se le intentó reanimar sin éxito y se certificó después su muerte, que se debió a la inhalación del humo de unas briquetas de carbón que Kim quemó en una sartén de la habitación, un método de suicidio muy común en Corea del Sur.

También asistieron al funeral la hermana del artista que, visiblemente afectada, portó una fotografía de un sonriente Kim, componentes del grupo femenino Girls' Generation y centenares de seguidores, que acudieron al centro médico para dar su último adiós al cantante.

"Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo", escribió Kim en la nota de despedida que dejó a su amiga cercana y también cantante Jang Hee-yeon.

Kim debutó en mayo de 2008 como cantante principal de la formación SHINee, uno de los grupos masculinos de mayor renombre en el K-Pop, y a partir de ahí firmó una prolífica carrera también como solista y letrista, además de actuar puntualmente en cine y televisión.

El cantante acababa de actuar en solitario los días 9 y 10 en Seúl, había grabado una actuación para un programa de televisión que debía emitirse en Nochebuena y tenía previstos conciertos en febrero en Japón, por lo que muchos de sus conocidos se han mostrado sorprendidos por el suceso.