Viviana Nunes a Raquel Argandoña: “No me quedo pegada en el pasado”

21.12.2017 La ex conductora de TV respondió a la panelista de Bienvenidos, quien la incluyó en una lista de personas con las que nunca trabajaría, reviviendo la rivalidad entre ambas.

La ex animadora de TV, Viviana Nunes, consultada por el programa Intrusos de La Red, salió al paso de los dichos de la panelista del matinal de Canal 13, Bienvenidos, quien dijo que ella era una de las cinco personas con las que jamás trabajaría, aunque le pagaran “toda la plata del mundo”.

Nunes abordó la rivalidad entre ambas y dijo que “aquellos tiempos, cuando tuvimos mala onda… ¡han pasado tantos años!” y sostuvo que ella no tendría problemas para trabajar con Argandoña, pero que “habría que preguntarle a la señora”.

Además, la ex conductora de Martes 13 dijo que “yo de verdad trato de andar derecho por la vida, con la frente en alto y mirando de frente y en paz conmigo misma, no me quedo pegada en el pasado”.

Cuando le preguntaron si volvería a trabajar a la televisión, Nunes dijo que no. “Estoy demasiado feliz, tendría que ser algo que realmente me motive, me llene, donde vaya con ganas”.