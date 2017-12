Angie Jibaja se defendió tras desafortunado mensaje a Ignacio Lastra: "Jamás hubiera escrito algo con mala intención"

La actriz peruana Angie Jibaja se defendió luego de ser criticada por el saludo que le entregó a su excompañero de reality Ignacio Lastra, quien ayer se expresó por primera vez luego del accidente de tránsito que dejó su cuerpo gravemente quemado.

La exintegrante de "Doble Tentación" le envió el siguiente mensaje al pololo de Julia Fernández. "¡Superman! ¡Saliste de las cenizas, eres un guerrero hermoso! Ahora, como siempre, a darle con todo a la vida. Te quiero mucho", expresó.

Algunos usuarios consideraron el uso de la palabra "cenizas" como algo desafortunado, considerando el tipo de accidente y las lesiones que sufrió el joven modelo.

En declaraciones a Mega.cl , Jibaja salió a aclarar sus dichos, los que según ella fueron mal entendidos por los seguidores en las redes sociales.

"Ignacio es mi amigo y Julia también, ellos saben que tengo varias canciones. Uno de mis temas se llama camaleonica y hay una frase que dice: 'Aprendí a caminar de las cenizas, me pude levantar, tantas batallas no me hicieron aflojar, mas de mis errores aprendí', y eso lo canto en una canción donde me describo a mí misma", contó.

Tras esto, la actriz afirmó que "lamentablemente hay gente mal intencionada que siempre está pensando lo peor del otro. Lo cierto es que yo a Ignacio lo adoro y él lo sabe. Jamás hubiera escrito algo con mala intención".