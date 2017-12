Los hijos de Hugh Hefner tendrán que cumplir una condición para recibir la herencia

Hugh Hefner tenía todo fríamente calculado. Amasar su fortuna le costó (lo pasó bien, pero hubo trabajo ahí), así que no estaba dispuesto a que sus hijos desfilfarraran su herencia en actividades reprochables.

Así entonces, el multimillonario creador de Playboy decidió dejar US$ 43 millones en un fondo fiduciario del cual saldrían depósitos sólo a los herederos que no se vean involucrados en escándalos de drogas y que no las usen, informó Entertainment Tonight.

Los herederos son sus cuatro hijos y su última esposa, Crystal Harris , de 31 años, quienes pueden ser sometidos a test de drogas sin previo aviso por parte de los agentes fiduciarios.

Hefner consideraba que las drogas y otras sustancias no aportaban ningún beneficio a la sociedad, pues la gente no podía controlar sus vidas.