[VIDEO] Rafael Araneda recordó las navidades de su infancia: "Mi familia siempre vivió en la escasez"

Pocos días de la celebración de la Navidad, los animadores de "La Mañana" de Chilevisión recordaron cómo fueron las navidades en su infancia. Aunque todos tenían emotivos relatos, la historia de Rafael Araneda fue la que más llamó la atención.

En el diálogo, que fue publicado por Glamorama , el conductor habló sobre la fecha, la que según él estaban marcadas por las ceremonias religiosas que realizaban sus padres y, principalmente, por la escasez económica.

"Siempre tuve conciencia de la escasez. Mi familia siempre vivió en la escasez, aunque muchos no me lo creen. En la escasez. Y donde educarse era todo. O sea, los padres ponían el billete ahí. Y no había nada. Y si digo nada, era la escasez", contó.

Araneda también señaló que "pese a ello, yo notaba y percibía que de chico que se hacían esfuerzos sobrehumanos a la hora de, no sé, adquirir una deuda por un regalo, o para hacer una rica cena. Entonces siempre tuve esa percepción. Yo no sé por qué, pero siempre cachaba que esto llegaba por arte de magia".

Para el animador, la Navidad más recordada fue cuando le regalaron una bicicleta, la que recibió de sorpresa en la casa de unos primos con mejor situación económica.

"A las 12 nos esconden a los niños. Y aparecen las bicicletas. Y había tres bicicletas. Una para los dos primos. ‘¿Y esa?’. ‘Esa es tuya’. Y yo ‘genial, genial’. Salimos a andar. Yo andaba un poquito. Nos dimos una vuelta. Y de repente, bueno, ya es tarde, nos vamos. Hay que irse. Y aquí viene mi emoción. Nos despedimos. ‘Chao’. Yo les pido la bicicleta, porque pensé que me la habían prestado. Y ahí me dicen ‘no, si es tuya’. Ahí me cayó el tejo", narró.

El animador también señaló que tiempo despupes "unos pelusas en la esquina de la casa" le trataron de robar el regalo, peró la defendió "cómo león".