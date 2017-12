Esposa de Eduardo Vargas recordó el comienzo de su amor: "No sabía que era jugador"

El 22 de diciembre Eduardo Vargas y Daniela Colett se casaron por el civil en una ceremonia celebrada en Viña Casas del Bosque en Casablanca. La brasileña recordó en LUN el inicio de su amor.

Colett y Vargas se encontraron en Porto Alegre, Brasil cuando el delantero jugaba en Gremio, actual campeón de Copa Libertadores: "Nos conocimos por Instagram. Comencé a ver sus fotografías y me di cuenta que vivía igual que yo en Porto Alegre".

Además, agregó que "claro que después no sabía que era jugador de Gremio. Yo siempre fui del Inter (rival clásico de los gauchos). Recuerdo que Eduardo llegó y le daba vergüenza mirarme a la cara en nuestra primera cita. Después se relajó, pero el primer beso, en la cara, se lo di yo. Ahí comenzamos una linda relación".

Finalmente recordó la propuesta del goleador, "la verdad es que me sorprendió. Además, lo hizo de una manera muy particular. Fue de la misma manera que me pidió pololeo: en el auto. Esas cosas son muy especiales en Eduardo y valoro esa actitud suya. Íbamos en el coche y me dijo que parara unos minutos, porque debía recoger algo. Cuando volvió, venía con el anillo".

"No pude esconder mi felicidad, porque es el hombre de mi vida".

La pareja tiene dos hijos con los que viven en México.