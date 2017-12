Roberto Olea narró incómodo momento que vivió en Primer Plano por Mon Laferte

13:46 El cantante, ex pareja de la artista y también ex "Rojo", se refirió a la entrevista a la que accedió en Chilevisión, donde inicialmente hablaría sobre la ayuda de Leonardo Farkas, pero en la que se sintió incómodo, por el excesivo protagonismo que se le dio a su ex pareja en la conversación. "El problema es que me invites para una cosa y me hagas hacer otra", dijo.