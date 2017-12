Maca Tondreau reveló haber sido víctima de acoso en la TV

16:30 Aunque no identificó a la persona y dijo que ésta ya no trabaja en la industria, sostuvo que muchas otras mujeres fueron víctimas y que “también hay otras personas de televisión que estuvieron presentes o supieron y nadie hizo nada”.

La panelista de “Muy buenos días”, el matinal de TVN, Macarena Tondreau, denunció esta mañana en el espacio, haber sido víctima de un fuerte acoso sexual, hace años, por parte de un productor de TV, a quien no identificó y de quien señaló, ya no está presente en la industria, informó Glamorama.

“Hay un tema de machismo en este país súper grande. Es súper complicado llegar y denunciar un acoso, porque te van a juzgar sí o sí. Te juzgan por no dar el nombre, te juzgan por mostrar el escote, te juzgan por trabajar en un medio, en el caso de nosotros, en un medio donde tienes que mostrar un poco más y debes ser más sensual. Siempre te van a juzgar”, dijo Tondreau en una conversación sobre el acoso en el matinal a raíz de una denuncia realizada por Cristina Tocco.

La panelista, reveló entonces que “fui víctima de acoso (…) nunca di el nombre y no lo voy a dar. Y también hay otras personas de televisión que estuvieron presentes o supieron y nadie hizo nada”.

“Era una persona que en televisión tenía bastante poder, y como yo era más chiquitita, empezaron los acosos. Me llamaba a su oficina, manos sobre los hombros, invitaciones a comer, de hacerme escuchar conversaciones con otras mujeres las que también eran menor de edad, y con las que sí había tenido relaciones sexuales para poder hacerlas más famosas” reveló Tondreau .

“Entonces, claro, como yo no acepté, no terminé siendo ‘famosa’ como eran algunas chicas. Pero sí tuve que vivir un proceso de casi un mes de tener que llegar con miedo porque me iba a hacer llamar de nuevo a su oficina, porque nuevamente iba a tener que estar escuchando estas frases asquerosas, porque nuevamente me tenía que estar preocupando que no me pusiera la mano en el hombro” continuó narrando la panelista de “Muy buenos días”.

Tondreau dijo que el caso la complicó mucho y que “durante años me culpé, porque decía ‘pucha, a lo mejor lo miré de alguna manera’ y sostuvo que ella no fue la única víctima de dicha persona. “Acosó a muchas mujeres”, acusó la panelista de TV.

Consultada sobre por qué no realizó una denuncia considerando que podía haber otras personas afectadas, dijo que “Me daba miedo. No fui suficientemente fuerte, suficientemente valiente para hacerlo. De ninguna manera. Yo lo tengo claro. Y esa es la otra culpabilidad, porque es la culpabilidad de que por qué me está acosando y por qué no tengo la valentía de contarlo. De verdad es una situación… Te sientes tan en pelota, te sientes tan como las hueas”.