El mal día de Carmen Gloria Arroyo: tuvo un fuerte choque justo antes de su despido de CHV

Este martes 26 de diciembre se transformó en un verdadero "día negro" para la abogada Carmen Gloria Arroyo, ya que un poco antes del anuncio de su despido de Chilevisión sufrió un fuerte choque, del que por fortuna pudo salir sin mayores problemas.

Según lo consignado por LUN , la ahora ex conductora de La Jueza iba camino al canal, ubicado en la calle Pedro Montt de Santiago, cuando sufrió una colisión con su camioneta en plena Autopista Central.

"Mi auto (un Nissan Pathfinder) quedó hecho m..., se lo llevaron Carabineros y yo tuve que llamar a Bernardo (Borgeat, su pareja) para que me llevara al canal", contó Arroyo, quien agregó que debido al impacto se activaron los airbags del vehículo.

Sobre su despido y el fin del programa, el que le fue informado justo después del accidente de tránsito, la abogada afirmó que "le tincaba" que la estación de Turner iba a tomar una decisión sobre ella y su programa.

"Yo tenía mala espina por tantas modificaciones y además, veía que ya se iba a acercar la fecha de mi contrato y no me renovaban. Era todo muy raro", expresó, asegurando que una de las señales de su partida fue cuando la autorizaron sin mayores problemas a ir al estelar de Diana Bolocco en Canal 13, cuando antes no se lo permitían.

Tras esto recordó la despedida con sus cerca de 30 compañeros. "Hubo lágrimas, pero me mantuve firme hasta que salí de la oficina", contó.

Desde el canal informaron que el despido de Arroyo y del equipo de La Jueza se debe a un reforzamiento del horario prime de la estación.