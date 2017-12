Rafael Araneda le regaló nuevas argollas de matrimonio a Marcela Vacarezza

El animador Rafael Araneda le entregó un regalo navideño lleno de simbolismo a su esposa, Marcela Vacarezza, el que significó el retorno de un elemento muy especial para su vida de casados.

El conductor de "La Mañana" de Chilevisión le dio unas nuevas argollas de matrimonio a su mujer, con las cuales podrá reemplazar a las que perdieron durante el violento asalto que afectó a la familia en agosto pasado.

En sus 17 años de casados, el matrimonio jamás se sacó la joya de sus dedos, por lo que el robo los dejó afectados. Por lo mismo, Araneda decidió preparar una sorpresa para Vacarezza en estas fechas.

"Hace rato que Marcela me decía que hiciéramos de nuevo las argollas, pero yo me hacía el leso. Quería que esperara un poquito para darle la sorpresa. No sabía cuál era la medida de su dedo, así que mis hijas le sacaron otro anillo que yo me llevé sin que ella se diera cuenta", señaló el comunicador a LUN

Ella, en tanto, recordó lo que ocurrió en aquel asalto, donde además les quitaron un auto que fue recuperado días después. "Dentro del terror del minuto, me acuerdo que yo tenía otro anillo en mi mano derecha. Algo lindo, pero nada importante y sin simbolismo. Cuando los asaltantes me dicen 'pásame tu anillo', yo le dije 'sí te lo pasó'. Les pasé el otro obviamente y después me dijeron 'pásame el otro' obviamente y ahí yo les dije 'No, por favor, no. El anillo de matrimonio, no', ¡Me salió del alma! Me lo quitaron igual", señaló la ex panelista de "SQP".