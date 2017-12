Viuda publicó conmovedor video navideño de Chris Cornell

La viuda de Chris Cornell, Vicky Karayiannis, publicó un conmovedor video para recordar al músico, quien falleció hace siete meses.

La grabación fue hecha por el cantante hace tres años, y en ella aparece junto a su hijo Christopher.

"Comparto este video especial de Navidad que Chris hizo con C hace 3 años para la escuela. Si bien las fiestas nunca volverán a ser las mismas, siempre recordaremos su amor. Felices vacaciones y gracias a todos por su amor y apoyo tan necesarios", escribió Vicky a través de la cuenta oficial de Chris Cornell.

El video muestra a Cornell y al niño hablando sobre sus tradiciones anuales, incluido ir a Roma para Navidad. "Traemos a todos nuestros amigos y familiares allí, y celebramos las vacaciones. Es un lugar muy hermoso en Navidad".

El cantante de Soundgarden y Audioslave fue encontrado sin vida el 18 de mayo en la habitación de un hotel, luego de un show en Detroit.

Sharing a special Christmas video that Chris made with C 3 years ago for school. While the holidays will never be the same again without Chris, we will always remember his boundless love. Happy Holidays & thank you all for your much needed love and support. - VC pic.twitter.com/XWR2WOwQVn