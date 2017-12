Coté López y Mago Jiménez se casarán por la iglesia en junio de 2018

María José López y Luis Jiménez se casarán por la iglesia en junio del 2018.

A través de su Instagram, la joven contó que "después de casi 12 años este hombre se convenció por fin que soy la indicada, ja, ja, ja. No, broma, fui yo, es que me hice la difícil un rato, ya saben, ja, ja, ja. Ya, también es broma. La verdad es que queríamos casarnos en Chile pero en verano y nunca se pudo (Luis no tenía libre)".

Agregó que "después queríamos que las niñas entraran caminando, luego era mucho trabajo organizarlo. Luego vino Jesús y así entre pitos y flautas pasaron los años. Hasta que hace unos meses en el bautizo de Jesús, mi bebé le dijo al curita el próximo año nos vemos, para que me case con el amor de mi vida (ya bueno esa parte no la dijo ja, ja, ja)".

Por su parte su padre, Gonzalo López, reveló a LUN que la ceremonia se realizará el 1 de junio en la iglesia de Los Sacramentinos.

"Esta forma de cerrar el círculo fue planeada por Luis. Yo creo que María José quedó contenta de vivir la experiencia en Punta Cana (donde renovaron los votos), pero esto es algo que le quedó pendiente a Luis. Ella me lo contó en julio porque lo están planificando de un año a otro para que calce con las vacaciones de él", agregó.

El progenitor sostuvo que "Coté" "es una productora de eventos en potencia. Imagínate que para el matrimonio del Caribe nos tenía ropa a los 50 invitados porque quería que estuviéramos vestidos de blanco. Tiene una capacidad de planificación única".