Gala le mandó un mensaje a todos los que la critican por su apariencia estando embarazada

11:45 La modelo española se enojó con quienes le mandan mensajes diciendo que este periodo "no le ha hecho muy bien" por Instagram.

La exchica reality Gala Caldirola ya tiene seis meses de embarazo y queda muy poco para que junto al "Huaso" Isla se conviertan en padres. Desde que inició su proceso de gestación, la modelo ha compartido en redes sociales todos los cambios que ha sufrido su cuerpo y varios de sus seguidores la han criticado por su aspecto físico, aludiendo a que este periodo "no le ha hecho muy bien".

La española se cansó y alzó la vez usando la misma red social, compartiendo un extenso mensaje que tiene relación con este proceso: "No verse bien no quiere decir, no sentirse bien", sostuvo.

Junto a una imagen de ella, la exparticipante de "Amor a prueba" escribió: "Pues sí, es un poco difícil tener la mejor apariencia cuando hace 6 meses que no duermes igual de bien, cuando toda tu energía va dirigida al bebé que crece dentro de ti y a que se forme bien, cuando tu cuerpo tiene infinitas incomodidades como nauseas, mareos, retención de líquidos, se dispara la hormona de la progesterona, incluso tienes más vello en el cuerpo".

Además, hizo hincapié en la debilidad de los dientes por la falta de calcio y los desafíos que implica estar bien hidratada durante el embarazo. "Me siento estupenda y radiante a pesar de no tener el mejor semblante, por qué estoy creando vida, estoy creando al amor de mi vida", agregó.

Luego vinieron las potentes líneas para todos quienes han criticado su apariencia e incluso sus actos, como el de ir al gimnasio estando embarazada.

"Las personas que están detrás de las redes sociales comentando imágenes y criticando la apariencia de otros... ¿qué sabes tú sobre lo que pienso yo? (...) Me molestan las personas hipócritas que hablan de la supuesta importancia que le doy yo a mi apariencia sin reconocer que al parecer le dan más importancia ellas. Sin perder el hilo de lo que quería decir con esta foto... sienta mejor hacer el bien que verse bien", finalizó.