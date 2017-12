Mark Hamill homenajeó a Carrie Fisher y a actor de Star Wars que murió hoy

El actor Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker en Star Wars, homenajeó hoy a Carrie Fischer (Princesa Leia), quien murió hace un año.

En un mensaje en la red social, Hamill subió imágenes suyas junto a la actriz, tanto de la época de las primeras grabaciones de Star Wars, como de la trilogía actual.

Por la misma vía, además, Hamill lamentó el fallecimiento hoy de Alfie Curtis, actor de “Star Wars: A new hope”, quien interpretó a Dr. Evazan, el personaje que le busca pelea a Luke Skywalker en la escena de la cantina de Mos Eisley.

“Fuera de cámara era divertido, amable y un verdadero caballero. Gracias Alf, se te extrañará” escribió Hamill.

ALFIE CURTIS made the #StarWars Mos Eisley Cantina scene (one of the most memorable I've ever been a part of) even MORE memorable. As horrific as he was on-camera, off-camera he was funny, kind & a real gentleman. Thanks Alf- you'll be missed. #RIP ??- mh pic.twitter.com/laxKvbGmrd