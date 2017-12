Ignacio Gutiérrez envió su apoyo a Carmen Gloria Arroyo tras su despido de CHV

El periodista Ignacio Gutiérrez envió un mensaje de apoyo para la abogada Carmen Gloria Arroyo y para el equipo del programa "La Jueza", que ayer fue despedido de Chilevisión debido a ajustes que buscan reforzar el horario prime de la estación.

En un video subido a su cuenta de Instagram , el ex conductor de "SQP" lamentó lo ocurrido con los integrantes del espacio. "Un abrazo para Carmen Gloria y para todo ese equipo que no ubico, que (realmente) conozco y que trabaja por la gente. Les quiero mandar un abrazo por su tremendo trabajo que me gustaría encontrarme con muchos de ustedes", señaló.

En el texto que acompañaba el mensaje, Gutiérrez escribió lo siguiente: "Un abrazo cariñoso al equipo de La jueza. No solo a @cg_arroyo sino a su equipo que conozco, respeto, y se la jugaron por tanta gente estos últimos 10 años. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar. Son grandes profesionales y se los reitero tal como se los he dicho en persona a varios. Fuerza".

El mensaje del periodista a la jueza televisiva sorprendió, ya que ambos habían mantenido diferencias públicas luego de la demanda del comunicador en contra de la señal por la Ley Antidiscriminación. En aquella oportunidad, Arroyo fue duramente criticada y acusada de no solidarizar con su compañero.