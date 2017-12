Claudio Bravo defendió a Javiera Acevedo por burlesca foto en redes sociales

El capitán de la Roja Claudio Bravo salió a defender a la actriz Javiera Acevedo, quien recibió una burlesca foto por parte de un usuario de las redes sociales.

Todo comenzó cuando la rubia escribió un mensaje para evitar la conducción en estado de ebriedad. "Habiendo tantas maneras de salir a pasarlo bien, y disfrutar estas fechas, las cifras de gente imprudente que provoca accidentes viales, siempre aumenta en esta época. Para que este año nuevo sea realmente feliz, no seas uno de ellos. No seai' aweonao, y no maneji's curao", escribió.

"Habiendo tantas maneras de salir a pasarlo bien, y disfrutar estas fechas, las cifras de gente imprudente que provoca accidentes viales, siempre aumenta en esta época . Para que este año nuevo sea realmente feliz, no seas uno de ellos. No seai' aweonao, y no maneji's curao'" — Javiera Acevedo? (@javilarusia) 26 de diciembre de 2017

El texto generó la reacción de un usuario identificado como @amargo79, quien publicó una foto de Acevedo tomando alcohol en televisión. Esto generó la inmediata reacción del golero del Manchester City, quien le dijo de manera clara: "No está conduciendo, bobo".

No está conduciendo Bobo ???? ???????? — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) 27 de diciembre de 2017

El gesto de Bravo fue agradecido por la actriz. "Un tremendo defensor en todo ámbito. Abrazo grande y felices fiestas querido! Salud y bienestar para ti y tu familia siempre!", expresó.