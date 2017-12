Nueva baja en CHV: Alejandra Quiroga fue despedida de la conducción de "El Tiempo"

Luego de la mediática salida de Carmen Gloria Arroyo, Chilevisión sumó una nueva baja, ya que durante las últimas horas se informó del despido de la boliviana Alejandra Quiroga, quien era una de las conductoras de "El Tiempo" en la estación de Turner.

En conversación con LUN , la ex animadora de Zona Latina señaló que su contrato llegaba hasta el 31 de diciembre y que el canal decidió no renovarle. "Ayer me comunicaron que no seguiré porque van a empezar a contratar meteorólogos, y sabes que le encuentro bastante sentido", señaló.

Quiroga, que en abril de este año dejó la señal de cable para sumarse a la entrega de informes meteorológicos, contó que se siente habilidada para seguir en su labor, pero dijo comprender la determinación ya que "le quieren dar un enfoque más profesional al tiempo".

Por su futuro laboral, la conductora afirmó que se tomará unas vacaciones, y que quiere seguir en nuestro país pese a tener posibilidades de trabajo en La Paz. "Mi pololo es chileno y quiero seguir viviendo acá. Le tengo fe a la TV chilena y me tengo fe", cerró.