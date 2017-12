Bono desata críticas por comentar que hoy "la música se ha vuelto muy femenina”

En una entrevista con Jann Wenner, fundador la revista Rolling Stone, el líder de la banda irlandesa U2, Bono, conversó sobre la escena actual de la música, precisando que la “revolución del rock & roll está a la vuelta de la esquina”, sin embargo, insistió que hoy “la música se ha vuelto muy femenina”.

De inmediato sus dichos desataron la polémica en las redes sociales por referirse de forma peyorativa a las mujeres.

Sin embargo, la entrevista continuó y Bono siguió analizando la actualidad, insistiendo en que ya no hay lugar para la música masculina.

"El hip-hop es el único lugar para la ira masculina joven en este momento, y eso no es bueno. Cuando tenía 16 años, tenía mucha ira en mí. Necesitas encontrar un lugar para ello y para guitarras, ya sea con una caja de ritmos, no me importa”, concluyó.

Cuando Bono dice que la música en la actualidad es muy "girly" creo que se refiere a su producción propia. ¿No? — Andrés Morán (@DonAndresMoran) 28 de diciembre de 2017