Betsy Camino confirmó término con Julio César: "No teníamos tiempo para pololear"

Hace varias semanas que por los pasillos de los canales televisivos circulaba el rumor del quiebre de la relación entre Betsy Camino y Julio César Rodríguez.

Fue hoy en el matinal de Canal 13 Bienvenidos, donde la cubana se refirió por primera vez a su relación, asegurando que ya no tiene “tiempo para pololear”.

"Duró cuatro meses pero ya pasó. Hace dos semanas. Estoy super bien en verdad, lo he cogida con mucha alegría como soy yo o más. Ya todo está superado, es el pasado. Solo desearle el bien con la persona que estuve y ya más nada", dijo.

Además comentó algunas de las razones del término, detallando que todo fue por falta de tiempo.

"No teníamos tiempo para pololear, para vernos. Me perdí de momentos muy especiales y él también de los míos. Entonces igual de cierta manera se fue desgastando y también las diferencias de idiosincrasia. Yo tengo un carácter muy fuerte y Julio También. Entonces ahí estábamos cagados", dijo entre risas.

"A mi me da igual. Si la persona no puede responder a mis intereses como yo necesito, pues no es la persona que yo quiero a mi lado", remató

Así se acabaron las especulaciones y fue más directa que Julio César, contó en el programa “Intrusos” le preguntaron sobre el tema, asegurando que “acabo de ver un titular que decía soltero otra vez, así que sí, estoy soltero".

Sin embargo, no dio detalles, argumentando que, "si no cuento cosas, es por proteger a las personas, porque creo que si cuento que estoy en pareja, le estoy haciendo mal a alguien. O si cuento que terminamos, la puedo perjudicar en sus cosas. Al final soy un caso sin remedio, soy un caso perdido", agregó.