[VIDEO] Raquel Argandoña se indignó con broma del Día de los Inocentes

Este Día de los Inocentes dio para todo tipo de reacción. Algunos se tomaron las bromas con humor, pero otros con algo de molestia, como fue el caso de la panelista de "Bienvenidos", Raquel Argandoña.

El panel estaba comentando las noticias de los diarios cuando se toparon con La Cuarta, que entregó una noticia falsa sobre la llegada de Paulina Nin al matinal de Canal 13 para el 2 de enero

Argandoña, que mantiene una enemistad mediática con la ex animadora de televisión, no se tomó con humor la información e incluso amenazó con renunciar. "Yo soy de una palabra, así que me voy", señaló.

En medio de las explicaciones del equipo, el director Mauricio Correa le aclaró que todo era una broma. Ella, enterada de la broma, terminó tirándole un vaso con agua al ex "Buenos Días a Todos".