Yolanda Sultana tras ser detenida: "Si la prensa sigue hablando así, me voy a matar"

La tarotista Yolanda Sultana, se refirió en conversación con el matinal de TVN, "Muy Buenos Días", a la denuncia por agresión que un hombre de nacionalidad haitiana, que trabajaba para ella, interpuso en su contra.

Producto de la acción, "Tía Yoly" fue detenida y trasladada a la 33a Comisaría de Ñuñoa y esta mañana aclaró en profundidad el tema.

Yolanda Sultana calificó la situación como un "reality" y dijo que "este cabro debe estar enfermo mental. Si a ti te están pagando el sueldo, te están vistiendo, te están dando de comer y alojamiento y pagar además, tiene que ser una persona demente".

"Este hombre robaba, lo mandaba a comprar con $ 20 mil y no me traía vuelto, además, aquí mismo le quité un reloj que me había robado" dijo la tarotista, quien además calificó a la persona que realizó la denuncia como "un perro malagradecido".

La "tía Yoly" además lamentó la situación y el tratamiento que ha recibido de parte de algunos medios "está mintiendo. Este muchacho quiere que me corte la vida y, si la prensa sigue hablando así, me voy a matar".