Siguen los cambios en la TV: Daniel Stingo dejó "Mucho Gusto" tras cuatro años

Los últimos días del año son conocidos por la activación de la "grúa televisiva" de la industria. Hoy, por ejemplo, se conocieron nuevos movimientos de rostros que se despedirán de los respectivos espacios que ocupaban.

Durante la mañana se supo que el abogado Daniel Stingo dejaría el panel del programa "Mucho Gusto" de Mega, donde trabajó por cuatro años.

El ahora ex integrante del espacio matinal, que hace cerca de un mes fue informado de su despido, recibió el cariño de sus compañeros en plena transmisión. "Has sido parte de esta familia por tanto tiempo, te has ganado el cariño nuestro y del público, pero los seres humanos cumplimos ciclos también. Hay cosas que se terminan pero empiezan otras nuevas", le señaló la animadora Kathy Salosny.

Pero esta no fue la único novedad de la jornada, ya que al mediodía y en Canal 13 la periodista Carolina Urrejola informaba que no seguía en la conducción del noticiario "Tele13 Tarde", donde permaneció por casi una década.

"Después de 9 años, ahora al aire en mi úuultimo #Tele13Tarde de este ciclo de la vida", escribió la profesional en su Twitter, donde agregó que no se desvinculará del canal y que concentrará su trabajo en Tele13 Radio.

Después de 9 años, ahora al aire en mi úuultimo #Tele13Tarde de este ciclo de la vida. Desde el 2018 estaré a full en @Tele13_Radio porque la pasión llama. Sigo siendo feliz parte de Canal 13 eso sí...gracias por la compañía! Nos vemos y nos escuchamos ? ???? pic.twitter.com/k8AyduzalO — Carolina Urrejola (@carolaurrejola) 29 de diciembre de 2017

Ayer, TVN informó que el periodista Juan Manuel Astorga, conductor del "El Informante", no había renovado su contrato, esto para irse a la Radio Infinita, ligada al Grupo Bethia (controlador de Mega).

En esta semana también se reveló que la abogada Carmen Gloria Arroyo había sido despedida y que su programa, "La Jueza", iba a llegar a su fin. Sus compañeros de trabajo también perdieron sus puestos.