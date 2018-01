Ignacio Gutiérrez se integra al matinal "Muy buenos días" de TVN

El animador Ignacio Gutiérrez confirmó su llegada al matinal de TVN "Muy buenos días" tras 14 años de Chilevisión, donde salió tras ganar una demanda por discriminación.

A partir del lunes 8 de enero, el profesional compartirá la conducción del espacio con María Luisa Godoy y Cristián Sánchez.

En entrevista con La Tercera , el comunicador comentó que "cuando me ofrecieron el matinal, quedé en silencio largo rato. Expectativas de volver al aire no tenía. Yo esperaba menos de los ejecutivos de TV, quizás los subestimé, quizás pensé que iban a decir: 'él fue a juicio y puede ser una persona conflictiva'. Yo pensaba que se me iban a empezar a cerrar las puertas. Incluso prefería que sucediera eso, hasta pensar que no volvería a la TV, pero mi idea era dormir tranquilo. Nunca me hubiese perdonado no hacer un juicio, porque lo que me hicieron fue discriminarme. Hoy valoro que pueda integrar un matinal y que el hecho de ser homosexual sea anecdótico".

Para Gutiérrez, "ahora al verme asociado a TVN siento que valió la pena todo el dolor".

El animador sostuvo que trabajarán arduamente para llevar al matinal a los primeros lugares. "El tema de los números sí lo vamos a revertir, con mucho trabajo. Y si tengo la responsabilidad de cambiar esta situación, me pongo la mochila y vamos para adelante. Sé lo que viene en el matinal, por eso me gusta el desafío".