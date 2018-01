Gala Caldirola: "Me molesta cuando se refieren a mí como mala madre o mala mujer"

La española Gala Caldirola visitó esta mañana Bienvenidos donde conversó sobre su embarazo. La modelo que se convertirá madre por primera vez tiene seis meses y medio y a diario comparte diferentes registros de su proceso de gestación en Instagram.

Por ese mismo medio es donde recibe críticas de algunos usuarios respecto a este periodo, como por ejemplo que no le ha "hecho muy bien" o incluso al ir al gimnasio le dicen que se preocupa más de su figura que del bebé. Imposible olvidar cuando recomendó cerveza sin alcohol para embarazadas y generó una ola de críticas.

En conversación con Alfombra Roja , la española que vive en Turquía junto a Mauricio "Huaso" Isla y que está de visita en Chile por estos días, relató que ha vivido con normalidad este embarazo.

"No he tenido complicaciones fuera de lo normal; náuseas; dolores en las costillas; retención de líquidos en las piernas; ahora ya me cuesta cada vez más dormir por las típicas molestias, pero nada insoportable", describió.

En cuanto a los antojos, dijo que le dan ganas por las cosas avinagradas como pepinillos y limón. Y en eso su pareja la consiente en todo. "El “Huasito” me acompaña por supuesto, es mi partner, si yo quiero hamburguesas él se la come conmigo", dijo.

Sobre las críticas, Gala afirmó que no tiene problemas en aceptar las que son constructivas y objetivas. "Me molesta cuando se refieren a mi preocupación por mi físico, sin saber realmente cómo me cuido, qué tipo de vida o alimentación llevo. Estoy súper saludable y estoy subiendo de peso súper bien, hago deporte, me cuido y llevo una vida súper sana, entonces me molesta cuando se refieren a mí como mala madre o mala mujer, que solo me importa el físico, porque no eso es absolutamente falso".

Hace poco más de un mes dejó el deporte porque dijo que su "cuerpo no le da" y tampoco le dan ganas, pero sí hace de vez en cuando pilates o ejercicios más suaves.

La exchica reality confesó que por ahora no tienen planes de matrimonio con el futbolista, pues la prioridad es la bebé que viene en camino: Luz Elif.

"No tengo su pieza preparada porque con la vida que llevamos nosotros, es muy posible que hoy estemos aquí y mañana allá", sostuvo.

Sin embargo, dijo que al menos los primeros seis meses quiere dormir con la bebé. "Tengo todas las cositas listas, pero su cuna va a estar al lado de mi camita bien pegadita a mí, porque tan chiquitita no me atrevo a dejarla sola en una habitación. Así que ya le he hecho un lugar en mi closet y tiene todas sus cositas junto con las mías".