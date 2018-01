Gala confesó que quiere que el "Huaso" Isla grabe el nacimiento de su hija

En su presencia en el matinal Bienvenidos de Canal 13, donde reveló detalles de su embarazo y de cómo espera el nacimiento de su hija Luz Elif, la modelo española Gala Caldirola reveló que quiere que su pareja, el futbolista Mauricio Isla, grabe el parto.

"Sí quiero, pero él no quiere, se resiste. Creo que no le quedará más remedio" confesó Gala según consignó LUN.

La española dijo que la idea de tener el registro es "porque me muero de ganas de ver su carita cuando nazca, si lo hace con los ojos abiertos o cerrados. Ojalá acepte mi petición".

"Él no quiere mirar, pero y le he pedido que lo grabe. Quiero tener un parto natural y luego me gustaría ver el nacimiento de mi hija. Es mi primera vez y me da mucha curiosidad por ver como ella llega al mundo", dijo Gala.