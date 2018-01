Diana Bolocco y la marihuana: "Me baja, me ‘sicosea’"

10:13 La animadora dijo que "no soy muy amiga de la marihuana".

La animadora Diana Bolocco se refirió en conversación con Subela Radio a su experiencia fumando marihuana, la que según indicó, no fue de las mejores.

"No soy amiga de la marihuana" dijo Bolocco, quien planteó que “he fumado”, consignó LUN.

"Pero me produce depresión, me baja, me sicosea", contó.

La participación de Bolocco se produjo en la previa de su estelar, donde Natalia Valdebenito, locutora de la estación, será una de las invitadas al espacio.