Meryl Streep aclaró que "no sabía" sobre los abusos sexuales de Harvey Weinstein

Después de que muchos fans le instaran a manifestarse sobre el escándalo en torno al Harvey Weinstein, la actriz estadounidense Meryl Streep afirmó en una entrevista con "The New York Times" que desconocía el comportamiento del influyente productor.

"Sinceramente, en lo que respecta a Harvey, realmente no lo sabía", afirmó. "Pensaba que tenía novias. Cuando escuchaba rumores sobre actrices, pensaba que era una forma de denigrar a la actriz y su capacidad para conseguir el trabajo", explicó.

El nombre de la ganadora de tres Oscar saltó a los titulares en relación al escándalo después de que en Los Angeles un desconocido la acusara mediante una campaña publicitaria de estar al tanto de las prácticas de Weinstein bajo el hashtag #SheKnew (ella lo sabía).

"No sabía que estuviera abusando de nadie en ninguna de las diferentes formas. Jamás me pidió que fuera con él a la habitación de un hotel. No sé cómo pudo llevar su vida sin que la gente en su interior lo supiera", añadió la actriz de 68 años.

Respecto a su propia experiencia con este tipo de comportamientos abusivos, Streep contó que se remonta a cuando era "joven y guapa" y todo el mundo "consumía cocaína". "Ahora nadie se dirige a mí de ese modo", añadió. No obstante, aunque por aquel entonces ocurrieron muchas cosas "inexcusables", ahora que la gente "es más mayor y serena, tiene que haber perdón. Así es como lo siento".

Finalmente, respecto a su supuesto silencio en torno al escándalo Weinstein, Streep declaró que ella a quien quiere escuchar es a Melania Trump. "Tiene muchas cosas valiosas que decir. Lo mismo que Ivanka. Quiero que hable ya".