Ignacio Gutiérrez disparó contra Carolina de Moras: "Su silencio me hundió mucho más en el barro"

Ayer El nuevo rostro de TVN abordó su polémica salida de Chilevisión y, la actuación de la conductora del matinal de ese canal, quien se desdijo tras sostener que a Gutiérrez si le recriminaban su condición de homosexual en reuniones con ejecutivos. "No la considero alguien que me gustaría tener cerca" dijo.

El animador Ignacio Gutiérrez, reciente incorporación de TVN, tras una disputada salida de Chilevisión, que incluyó un proceso judicial, se refirió hoy al episodio en una entrevista con radio Cooperativa.

El nuevo rostro de TVN apuntó a la animadora del matinal de su ex casa televisva, Carolina de Moras, quien reconoció la existencia de discriminación hacia Gutiérres en reuniones con ejecutivos del canal, donde le recriminaban el ser homosexual, de los que finalmente, la conductora se desdijo.

"Su silencio me hundió mucho más en el barro que estaba. Sin ningún rencor te digo que no puedo validarla, porque los comunicadores no podemos optar por el silencio", dijo Gutiérrez.

El animador además dijo que no tiene rencores, pero que a De Moras "no la considero alguien que me gustaría tener cerca. Cuando me defendió en la reunión y luego dice que nada de esto existió..."