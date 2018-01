Carolina de Moras respondió a Ignacio Gutiérrez: "En su momento le ofrecí ayuda"

La animadora Carolina de Moras salió al paso de los dichos del periodista Ignacio Gutiérrez, quien la cuestionó por el "silencio" que mantuvo en medio de su conflicto con Chilevisión y que terminó en una acción judicial por discriminación.

"Su silencio me hundió mucho más en el barro que estaba. Sin ningún rencor te digo que no puedo validarla, porque los comunicadores no podemos optar por el silencio", dijo el ex "SQP" a radio Cooperativa.

En un enlace al programa "Intrusos", la conductora del Festival de Viña del Mar respondió a esta crítica, asegurando que el conflicto era entre Gutiérrez y el canal, por lo que sintió que no debía intervenir.

"Cuando el canal me pidió que fuera a testificar yo opté por no hacerlo para no seguir exponiéndome, y para que no fuera un asunto Carola-Nacho, cuando era un asunto de él con el canal", afirmó.

De Moras también aseguró que "yo en su momento al Nacho le ofrecí ayuda (...) quizás nos faltó hablar después. Yo le tengo un cariño enorme y me da pena que sienta este tipo de cosas. Mi intención fue protegerlo".

Tras varios meses fuera de pantalla, el conductor volver a la televisión como nuevo rostro de TVN.