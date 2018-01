Mauricio Correa y los dichos de Juan Pablo Queraltó por su salida de "Bienvenidos": "Está muy equivocado"

Mauricio Correa, director del matinal "Bienvenidos" de Canal 13, respondió a los dichos del opinólogo Juan Pablo Queraltó, quien afirmó que tras su llegada fue dejado de lado, en un hecho que concluyó en su salida del canal.

"Si uno fuese un gallo mediocre, te conformas con estar sentado cinco horas sin decir nada y a fin de mes recibir tu sueldo. Yo quería participar en las pautas, después las pautas dejaron de ser con los panelistas, entonces ya no me incluían en las pautas. Ante eso es mejor dar un paso al lado", afirmó el periodista en el programa de Glamorama

Esta mañana en el matinal, el ex líder de "Buenos Días a Todos" salió al paso de estas declaraciones, afirmando que Queraltó estaba "equivocado" con sus dichos.

"Yo creo que está muy equivocado. Eso es lo que yo pienso. Yo jamás he coartado su libertad de expresión en absoluto y no tengo nada más que aportar ni que decir. Ahora, yo sé que seguramente irá al mesón de algunos programas de farándula, me van a despostar, me van a sacar la punta de ganso, todo lo que me queda, pero lamentablemente esto es así", expresó.