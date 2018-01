Ex "Mekano" compartió foto sin retoques tras denunciar discriminación en un team veraniego

Romina Sáez, ex integrante del desaparecido programa juvenil "Mekano", denunció discrimación por parte de una productora, que la bajó de un evento porque supuestamente la encontraron "gorda".

En una conversación con el programa "Intrusos", la bailarina señaló que durante este verano iba a buscar trabajo como DJ en diversos eventos. Su entusiasmo ante esto se cayó luego que el team la descartara presuntamente por su estado físico.

"Es vergonzoso. Me dicen que no voy porque me encontraron gorda. Yo tengo talla 40 de pantalón, entonces qué queda, mido 1.70, no tengo 22 años", expresó.

Romina también aseguró que aquel episodio la dejó afectada. "En un momento asumí que era mi culpa", lamentó entre lágrimas.

En su cuenta de Instagram, la modelo también entregó un mensaje sobre el hecho. "¿Si yo estoy gorda?, puede ser... pero ¿según quién?... ¿una marca?... Ahora me importa lo que me dijo un médico hoy (miércoles) cuando pregunté por un balón gástrico, me dice 'disculpe, pero ¿usted está cagada de la cabeza?'... ahí desperté, pero la pesadilla sigue en mi interior".

El texto estaba acompañado de una imagen suya en bikini, donde se mostró sin retoques ni maquillaje.