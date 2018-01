[VIDEO] Daniel Stingo y Raquel Argandoña protagonizaron un tenso momento en "Bienvenidos"

Ayer El abogado y ex integrante de "Mucho Gusto" se enfrentó con la panelista por su relación con Patricia Maldonado.

Un tenso momento fue el que durante esta mañana protagonizaron el abogado Daniel Stingo y la panelista de "Bienvenidos", Raquel Argandoña, quienes se enfrentaron en pleno matinal de Canal 13.

El ex integrante del programa "Mucho Gusto" habló sobre su salida, asegurando que se llevó bien con todos sus ex compañeros, algo que fue refutado por Argandoña, quien aseguró que el profesional no tenía una buena relación con Patricia Maldonado.

"Yo creo que con la Pata no se llevaba bien no más, por eso no le creo", expresó.

Stingo se vio sorprendido con la respuesta de Raquel. "No sé si tomarlo en serio o como broma. Si te estoy diciendo que me llevaba bien con todos es como extraño que le digas en pantalla 'no te creo' a un tipo invitado", expresó.

La tensión se observó en pantalla y dejó al abogado descolocado. "No recibes a nadie cuestionándolo de entrada", señaló a LUN