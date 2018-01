Queraltó por salida de “Bienvenidos”: “No me ando prostituyendo como otros”

El periodista Juan Pablo Queraltó estuvo ayer en un nuevo episodio de Primer Plano comentando algunos detalles de su salida del matinal de Canal 13 “Bienvenidos”.

En compañía de sus antiguos compañeros de trabajo, insistió que está buscando nuevos caminos. Fue ahí donde la conductora del programa farandulero, Francisca García- Huidobro le dijo entre risas que ha estado y aparecido en muchos canales de televisión después de ser desvinculado de Canal 13.

Sin embargo, el comentario no fue bien tomado por el comentarista, quien respondió serio: “Oye, si he estado en el matinal (de CHV), y acá en este programa no más, porque no me ando prostituyendo como otros”, recalcó.

Fue ahí donde sembró la duda de quién estaba hablando. Pero no aclaró sus comentarios.