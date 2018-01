Actriz de “Perdona nuestros pecados” dijo que la gente no se le acerca porque creen que es como su personaje

Fernanda Ramírez, la actriz que interpreta a Augusta Möller en “Perdona nuestros pescados”, dijo creer que los fans de la teleserie le rehúyen por las características de su personaje en la producción de Mega.

“Al parecer, la línea entre la ficción y la realidad es muy delgada. Las personas no piensan que eres el personaje, pero sí que eres de la misma manera” dijo Ramírez a LUN.

“Lo que me ha tocado vivenciar, a diferencia de otras teleseries, es que me reconocen harto en la calle, pero se me acercan muy poco. Pienso que es porque mi personaje no es simpático y puede que la gente relacione eso. La Augusta no es liviana. No es pesada, pero definitivamente no es liviana” agregó la actriz.